Il primo a credere in lui è stato Massimiliano Allegri. Lo ha voluto, lo ha aspettato e oggi raccoglie i frutti: perché in un Milan che sta trovando passo dopo passo la propria identità, a brillare non c’è soltanto la classe di Luka Modric. Il peso di Adrien Rabiot a centrocampo si è visto fin da subito. Due partite intere in Serie A, entrambe vinte, e un assist decisivo contro l’Udinese, il primo dal dicembre 2023. Il francese ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato con Allegri alla Juventus: un ruolo centrale, da titolare quasi inamovibile, al pari di Modric e Pulisic. Capello lo incorona: “Rabiot la sorpresa del Milan”. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Rabiot, da Allegri a leader del Milan: il francese è già inamovibile

