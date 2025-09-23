RAID il festival di danza che da Solofra abbraccia l’Irpinia

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti Da una parte un festival diffuso, che attraversa piazze, teatri e borghi. Dall’altra una sfida, quella di portare la danza a contatto con luoghi e pubblici diversi per rendere la cultura accessibile, partecipata, viva. Presentata questa mattina RA.I.D Festivals, Rassegna Interregionale Danza, pronta a tornare dal 28 settembre al 22 novembre 2025 con un cartellone scandito in 25 spettacoli e 16 date che intreccia ricerca, contaminazioni e internazionalità. Quest’anno il festival accoglie compagnie provenienti dalla Spagna e dal Canada, affiancate a maestri e giovani talenti italiani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

raid il festival di danza che da solofra abbraccia l8217irpinia

© Anteprima24.it - “RA.I.D”, il festival di danza che da Solofra abbraccia l’Irpinia

In questa notizia si parla di: raid - festival

"Lascia la mia ragazza...". Raid fuori dal Latin festival. Vivo per pochi millimetri

RA.I.D Festivals abbraccia Avellino, Solofra, Mercogliano e Montefusco: gli spettacoli del 2025; Solofra, Ra.I.D Festivals 2023 - Rassegna interregionale di Danza; Ra.I.D. Festivals: Hunt e Movimento Danza chiudono l'edizione 2023.

raid festival danza solofraLa danza contemporanea conquista l’Irpinia con RA.I.D Festivals 2025 - È morto a Roma, all'età di 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di ... Lo riporta msn.com

Raid Festivals 2022, a Palazzo Ducale Orsini - Raid Festivals 2022 domenica 9 ottobre a Palazzo Ducale Orsini L’Albanian Danza Company in «Sorry, I haven’t rehearsal» e Arb dance company in Divine Solofra ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Raid Festival Danza Solofra