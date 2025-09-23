RAID il festival di danza che da Solofra abbraccia l’Irpinia

Tempo di lettura: 4 minuti Da una parte un festival diffuso, che attraversa piazze, teatri e borghi. Dall’altra una sfida, quella di portare la danza a contatto con luoghi e pubblici diversi per rendere la cultura accessibile, partecipata, viva. Presentata questa mattina RA.I.D Festivals, Rassegna Interregionale Danza, pronta a tornare dal 28 settembre al 22 novembre 2025 con un cartellone scandito in 25 spettacoli e 16 date che intreccia ricerca, contaminazioni e internazionalità. Quest’anno il festival accoglie compagnie provenienti dalla Spagna e dal Canada, affiancate a maestri e giovani talenti italiani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “RA.I.D”, il festival di danza che da Solofra abbraccia l’Irpinia