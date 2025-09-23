Qui Consorzio Leonardo Tonfoni dopo il ko con Roma | Ingenuità fatali

A dispetto della sconfitta, il 79-88 finale con cui la Virtus Roma ha espugnato il Palacarrara ha messo in scena spunti molto interessanti in casa Dany Basket Quarrata. Una partita giocata su buoni ritmi dai mobilieri, che hanno ribattuto colpo su colpo alla verve offensiva dei capitolini, tra i favoriti per la vittoria finale, trovando in ogni frangente della gara un protagonista diverso e disputando un match di notevole impatto fisico che ha messo in difficoltà la compagine di coach Calvani. Alla fine i cinque uomini in doppia cifra che i biancoblu sono riusciti a portare raccontano di una squadra che è stata in grado di fornire una prestazione di spessore nella metà campo offensiva, così come nella lotta a rimbalzo che è finita in sostanziale equilibrio contro un avversario secondo a pochi come la Virtus Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

