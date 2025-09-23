Qui ATALANTA Juric meglio di Gasp La Dea con più punti degli ultimi tre anni E aspetta gli assenti

L' Atalanta di Ivan Juric (nella foto) sta facendo meglio, come avvio di campionato, rispetto alle due annate precedenti di Gasperini. La Dea con 8 punti, ancora imbattuta dopo i due pareggi contro Pisa e Parma e i due successi contro Lecce e Torino, con nove gol segnati per una media di oltre due a partita, sta avendo un rendimento migliore rispetto alle due passate stagioni, in cui aveva 6 punti dopo la quarta di campionato, in entrambi i casi con due vittorie e due sconfitte, e sta facendo meglio anche rispetto ai primi tre anni di Gasperini, quando la squadra nerazzurra non superò mai i 7 punti nelle prime quattro giornate.

