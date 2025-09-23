Questo è inquietante Garlasco l’audio di Savu prima dell’arresto | cos’ha rivelato a Massimo Giletti

A distanza di quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a riemergere con nuove piste e inediti scenari. L’ultima puntata de “Lo stato delle cose”, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai3, ha riportato al centro della scena un tassello rimasto a lungo ai margini delle indagini: il legame, mai del tutto esplorato, tra la giovane vittima e il Santuario della Madonna della Bozzola, un luogo già scosso in passato da scandali di natura sessuale e da vicende che poco avevano a che fare con la dimensione religiosa. La figura chiave che ha acceso i riflettori su questo filone è Flavius Alexa Savu, cittadino romeno dal passato tormentato, latitante fino a poche settimane fa e arrestato in Svizzera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it