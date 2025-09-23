Questo è assurdo Uomini e Donne Maria De Filippi scopre tutto in puntata e caccia il tronista
Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne. Rosario Guglielmi, fresco di ingresso come tronista, non ha fatto in tempo neppure a godersi la sua nuova avventura che si è visto costretto ad abbandonarla. La puntata andata in onda oggi, 23 settembre, ha infatti regalato uno dei momenti più discussi della stagione, trasformando quella che doveva essere la sua occasione di riscatto in una brusca retromarcia. L’ex protagonista di Temptation Island è stato messo alle strette da una persona che conosce molto bene: la sua ex fidanzata Lucia Ilardo. La giovane, davanti a un pubblico ammutolito, ha raccontato dettagli della loro storia e soprattutto ha svelato un retroscena inaspettato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
