Questa foto è così fresca e genuina | Gwyneth Paltrow si mostra su Instagram senza filtri e con le rughe i fan le fanno i complimenti
Nell’era dei volti tutti perfettamente uguali, lisci e spianati, un viso che mostra rughe e segni dell’età fa notizia. Tanto più se è quello di una star di Hollywood. Paladina da sempre di una bellezza autentica, che non nasconde ma celebra il passare degli anni, Gwyneth Paltrow, attrice premio Oscar e guru del benessere con il suo impero Goop, si è mostrata su Instagram senza filtri né ritocchi. Lo ha fatto in occasione del lancio del suo nuovo fashion brand, “Gwyn”, e in vista del suo 53° compleanno il 27 settembre: l’immagine è un primo piano in cui le rughe e le linee d’espressione dei suoi quasi 53 anni sono visibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: fresca - genuina
Una merenda fresca e genuina: l'appuntamento di Ferragosto al Bio mercato
LEMON CHEESE Per creare questo gusto abbiamo utilizzato una ricotta fresca e genuina di @lattebusche , donandole una profumazione del tutto particolare con del basilico fresco . Ma non ci siamo limitati a questo!! Abbiamo aggiunto quel gusto partic - facebook.com Vai su Facebook