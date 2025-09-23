Nell’era dei volti tutti perfettamente uguali, lisci e spianati, un viso che mostra rughe e segni dell’età fa notizia. Tanto più se è quello di una star di Hollywood. Paladina da sempre di una bellezza autentica, che non nasconde ma celebra il passare degli anni, Gwyneth Paltrow, attrice premio Oscar e guru del benessere con il suo impero Goop, si è mostrata su Instagram senza filtri né ritocchi. Lo ha fatto in occasione del lancio del suo nuovo fashion brand, “Gwyn”, e in vista del suo 53° compleanno il 27 settembre: l’immagine è un primo piano in cui le rughe e le linee d’espressione dei suoi quasi 53 anni sono visibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Questa foto è così fresca e genuina": Gwyneth Paltrow si mostra su Instagram senza filtri e con le rughe, i fan le fanno i complimenti