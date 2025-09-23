QUESTA È VIOLENZA SESSUALE | Gasperini convocato in Tribunale | Il carcere non glielo toglie nessuno
QUESTA È VIOLENZA SESSUALE: Gasperini convocato in Tribunale Il carcere non glielo toglie nessuno"> Una situazione delicata, che potrebbe coinvolgere l’attuale allenatore della Roma. Aggiornamenti sono attesi. La violenza sessuale è uno dei reati più gravi previsti dal codice penale italiano. Si configura quando una persona costringe un’altra, con violenza, minaccia o abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali senza consenso. La legge tutela in maniera assoluta la libertà e l’integrità della persona, considerandola un bene indisponibile e non negoziabile. Dal punto di vista legale, le pene sono molto severe: chi commette violenza sessuale rischia la reclusione da 6 a 12 anni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
