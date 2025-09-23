Quello zainetto con le ciliegie! Cristiana scomparsa a 16 anni | giorni di terrore

Per una famiglia, la routine può diventare improvvisamente fonte di ansia, quando qualcuno caro non fa più ritorno. Leggi anche: Sofia, universitaria 20enne scomparsa nel nulla: "È stato lui". Mamma Patrizia disperata In quei momenti, le ore sembrano dilatarsi. Ogni rumore diventa un segnale possibile, ogni messaggio o telefonata mancata aumenta la tensione.

Cristiana, 16 anni, scomparsa da metà settembre: capelli rossi, piercing sul naso, zainetto con le ciliegie. Attivato il piano di ricerca provinciale - Mobilitazione nel quartiere e in tutta Roma per ritrovare la ragazza che la mattina del 16 settembre è uscita di casa per andare a scuola ma non è mai arrivata. Come scrive roma.corriere.it

Cristiana, 16enne scomparsa a Roma da una settimana: era uscita per andare a scuola. Attivato piano provinciale ricerche - Da martedì 16 settembre non si ha alcuna notizia di Cristiana, una ragazza di 16 anni residente nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma. Si legge su leggo.it