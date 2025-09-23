Quel ragazzo scomparso nel lago | si cerca senza sosta il mistero e l’incidente

Castiglione del Lago, 23 settembre 2025 – E’ un mistero che per il momento non ha soluzione. C’è un ragazzo di 27 anni scomparso, inghiottito dal lago Trasimeno probabilmente. Le ricerche dei vigili del fuoco sono senza sosta, ma al momento senza esito. Ma cosa è accaduto al largo di Castiglione del Lago? Si cerca di capire, mentre intanto sono in azione, oltre alle moto d’acqua, anche i sommozzatori giunti dal comando dei vigili del fuoco di Ancona. Tutto ha inizio nel pomeriggio di venerdì 20 settembre. Una bella giornata in Umbria, che invoglia a una gita nel lago con il gommone. Un ragazzo estone, una ragazza saudita e un altro giovane russo con patente lituana, quello che poi scomparirà, partono appunto con l’imbarcazione per solcare il lago e godersi il panorama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

