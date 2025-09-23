Quel ragazzo scomparso nel lago | si cerca senza sosta il mistero e l’incidente
Castiglione del Lago, 23 settembre 2025 – E’ un mistero che per il momento non ha soluzione. C’è un ragazzo di 27 anni scomparso, inghiottito dal lago Trasimeno probabilmente. Le ricerche dei vigili del fuoco sono senza sosta, ma al momento senza esito. Ma cosa è accaduto al largo di Castiglione del Lago? Si cerca di capire, mentre intanto sono in azione, oltre alle moto d’acqua, anche i sommozzatori giunti dal comando dei vigili del fuoco di Ancona. Tutto ha inizio nel pomeriggio di venerdì 20 settembre. Una bella giornata in Umbria, che invoglia a una gita nel lago con il gommone. Un ragazzo estone, una ragazza saudita e un altro giovane russo con patente lituana, quello che poi scomparirà, partono appunto con l’imbarcazione per solcare il lago e godersi il panorama. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: quel - ragazzo
“Quel ragazzo andava ascoltato. La scuola rifletta”. Diserta l’orale alla maturità, parla la psicologa
Ragazzo disabile aggredito e derubato della collana d'oro: "Quel che è successo è spiacevole ma non è giusto il linciaggio pubblico"
Euforia Tudor: "Più giusto il pari ma... Che felicità! Adzic? Quel ragazzo ha un tiro raro"
TOTÒ SCHILLACI, IL 18 SETTEMBRE DI UN ANNO FA SE NE ANDAVA L’EROE DELLE NOTTI MAGICHE L’estate 1990, le notti magiche del mondiale italiano e un ragazzo di Palermo che le ha letteralmente scritte. Quel ragazzo che esattamente un anno fa - facebook.com Vai su Facebook
Quel ragazzo scomparso nel lago: si cerca senza sosta, il mistero e l’incidente; Giovane svanisce nel lago Trasimeno, ricerche senza sosta; Cade dal gommone e sparisce. Giovane disperso al Trasimeno. Capelli sull’elica del motore.
Ragazzo scomparso nel lago, rintracciata la famiglia - Al setaccio il punto in cui il 27enne sarebbe caduto dallo scafo ... Segnala rainews.it
Lago Trasimeno, proseguono le ricerche del turista 27enne disperso: in campo droni ed elicotteri - Castiglione del Lago (Perugia), 22 settembre 2025 – Sono riprese questa mattina, per il quarto giorno consecutivo, le ricerche del turista russo di 27 anni caduto nelle acque del Trasimeno venerdì 19 ... Da msn.com