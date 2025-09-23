Guardano Hamas e vedono dei compagni guerriglieri. Come gli ayatollah, da sempre: rivoluzionari che a volte sbagliano, a volte. Guardano Israele e vedono non la democrazia, ma il capitalismo e l'Occidente, per definizione sfruttatore e colonialista, e quindi da combattere. Questo è il punto. Un bel pezzo di sinistra, certo non solo italiana, legge tutto con gli occhiali allucinati dell'ideologia. E anche il dramma del Medio oriente, oggi, viene elaborato così, come un capitolo di una eterna lotta fra "oppressi e oppressori". La narrazione si è fatta globale e produce slogan, striscioni e iniziative in serie, a ogni latitudine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilgiornale.it - Quel delirio ideologico che asseconda la rivolta: "Capitalismo genocida"