Quel déjà vu della guerriglia urbana in nome della pace

Lidentita.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al di là del déjà vu delle manifestazioni per la pace che paradossalmente scatenano la guerriglia urbana, quello che ci rattrista e preoccupa della giornata di scioperi e proteste di piazza di ieri non è tanto l’inutile paralisi del Paese, ché la causa è sacrosanta, ma come possa aver preso la cosa il cittadino comune. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

quel d233j224 vu della guerriglia urbana in nome della pace

© Lidentita.it - Quel déjà vu della guerriglia urbana in nome della pace

In questa notizia si parla di: quel - guerriglia

Cerca Video su questo argomento: Quel D233j224 Vu Guerriglia