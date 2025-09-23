A prima vista sembra che Shakespeare e la Serie A c’entrino come una buona prestazione di Koopmeiners con la maglia della Juventus e un campo da calcio. Ma quando in panchina hai uno che di cognome fa Tudor, le due cose sono più vicine di quanto possiamo pensare. A prescindere dal bardo di Stratford-upon-Avon, sia il teatro sia il calcio raccontano così tanti episodi di passioni e tradimenti, di ambizioni e cadute da poter riempire scaffali di libri. Anche uno stadio assomiglia a un teatro. Se non proprio a tutti, almeno al Globe Theater di Londra che non a caso fu soprannominato "the wooden O", la O di legno, e aveva uno spazio aperto al centro per far entrare la luce naturale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quegli Amleto della Serie A