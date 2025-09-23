Una setlist interessante per il concerto che risale al 1981, successivo all'uscita dell'album The Game. Ora arrivato al cinema in versione rimasterizzata 4K. In sala dal 25 settembre al 1 ottobre. Negli anni ci è capitato di guardare diversi concerti dei Queen grazie alle tante registrazioni che ne esistono, ma se i più popolari e più conosciuti sono quelli di metà anni '80 cultimanti nel celebre Live at Wembley o al precedente Live Aid, meno battuto è il periodo immediatamente precedente, lontano dalle esibizioni dei '70 che pure si trovano in giro ma che presentano alcune particolarità interessanti che vi racconteremo a seguire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Queen. Rock Montreal: Freddie Mercury e i suoi in un concerto di inizio anni ’80