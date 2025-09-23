Confermata, per l’11esimo anno, la presenza di ristoratori elpidiensi alla kermesse folignate dei Primi d’Italia e, ancora una volta, saranno i soli a portare delizie marinare nel villaggio del gusto dedicato ai primi della costa marchigiana. Quattro i ristoratori che si stanno preparando alla trasferta umbra dal 25 al 28 settembre: Ciak Brasserie, Festa, Sapori del Borgo e Tropical che negli spazi della taverna del rione Spada proporranno: spaghetti alle vongole, ravioli gamberi e pomodorini, chicche alla marinara, mezze maniche allo scoglio, vincisgrassi e frittura di calamari. "Confermiamo la partecipazione a un evento di grande successo, conosciuto in Italia e all’estero – ha esordito il sindaco Massimiliano Ciarpella, con l’assessore Elisa Torresi – Per noi, un’opportunità di promuovere il territorio e i suoi sapori in una rassegna che richiama un pubblico così numeroso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quattro ristoratori elpidiensi alla kermesse ’Primi d’Italia’