Quattro compagni di Paolo Mendico segnalati alla procura per i minorenni | Indaghiamo anche su altri

Quattro nomi di compagni di classe di Paolo Mendico sono stati trasmessi alla procura per i minorenni. Altri, potenzialmente coinvolti nel suicidio del 15enne di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, saranno ascoltati dai magistrati. A dirlo è il procuratore capo di Cassino Carlo Fucci in un’intervista al Messaggero. Il fascicolo procede contro ignoti con l’ipotesi di istigazione o aiuto al suicidio. Un’indagine «lunga per scelta», spiega Fucci. «Abbiamo incaricato il Ris di procedere all’ estrazione forense delle chat e dei contenuti digitali: saranno analizzati in modo sistematico. Abbiamo chiesto alla direttrice dell’ufficio scolastico del Lazio, Anna Paola Sabatini, copia dei verbali e delle relazioni tecniche per acquisire un profilo oggettivo dei fatti da esaminare». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: quattro - compagni

Suicida a 14 anni, la procura dei minori convoca quattro compagni di Paolo

Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola

Suicidio di Paolo Mendico, la Procura potrebbe convocare quattro ex compagni di classe

LATINA - La tragedia di Santi Cosma e Damiano : La Procura convoca 4 compagni di classe di Paolo. Quattro bulli e non un'intera classe contro Paolo Mendico. I nomi li fanno i genitori del ragazzino di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che si è s - facebook.com Vai su Facebook

Suicida a 14 anni, la procura dei minori convoca quattro compagni di Paolo. I nomi indicati ai carabinieri dai genitori. “Sono quelli che lo hanno bullizzato”, dice il papà del ragazzo che si è ammazzato il primo giorno di scuola. - X Vai su X

Quattro compagni di Paolo Mendico segnalati alla procura per i minorenni: «Indaghiamo anche su altri; Paolo Mendico, suicida a 15 anni: quattro compagni sono stati segnalati e altri sono coinvolti. Il procuratore capo di Cassino:...; Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola.

Paolo Mendico, suicida a 15 anni: quattro compagni sono stati segnalati e altri sono coinvolti. Il procuratore capo di Cassino: «Verifiche in ogni ambiente» - Quattro nomi di compagni di classe indicati dalla famiglia sono stati trasmessi alla procura per i minorenni». Come scrive ilmessaggero.it

Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola - La Procura dei minorenni di Roma valuta di ascoltare quattro ex compagni di classe di Paolo Mendico, il quindicenne trovato senza vita in provincia di Latina. Si legge su tg24.sky.it