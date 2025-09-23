Quattro compagni di Paolo Mendico segnalati alla procura per i minorenni | Indaghiamo anche su altri

Quattro nomi di compagni di classe di Paolo Mendico sono stati trasmessi alla procura per i minorenni. Altri, potenzialmente coinvolti nel suicidio del 15enne di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, saranno ascoltati dai magistrati. A dirlo è il procuratore capo di Cassino Carlo Fucci in un’intervista al Messaggero. Il fascicolo procede contro ignoti con l’ipotesi di istigazione o aiuto al suicidio. Un’indagine «lunga per scelta», spiega Fucci. «Abbiamo incaricato il Ris di procedere all’ estrazione forense delle chat e dei contenuti digitali: saranno analizzati in modo sistematico. Abbiamo chiesto alla direttrice dell’ufficio scolastico del Lazio, Anna Paola Sabatini, copia dei verbali e delle relazioni tecniche per acquisire un profilo oggettivo dei fatti da esaminare». 🔗 Leggi su Open.online

