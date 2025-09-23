Quarantennale dell’omicidio di Giancarlo Siani l’evento al Teatro Mercadante

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione del quarantennale dellomicidio di Giancarlo Siani, il Teatro Mercadante di Napoli ha ospitato l’evento organizzato da  “Il Mattino”  per ricordare il giovane giornalista ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985. Alla manifestazione ha preso parte la  Presidente della Corte d’Appello di Napoli  che, a margine dell’evento, ha sottolineato: “Giancarlo Siani ha incarnato il valore della libertà di informazione, pilastro irrinunciabile della democrazia e presupposto della giustizia. Senza il coraggio di voci libere, il lavoro dei magistrati, delle forze dell’ordine e delle istituzioni sarebbe più fragile, più isolato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

