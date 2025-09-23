Quarantennale dell’omicidio di Giancarlo Siani l’evento al Teatro Mercadante
In occasione del quarantennale dell'omicidio di Giancarlo Siani, il Teatro Mercadante di Napoli ha ospitato l'evento organizzato da "Il Mattino" per ricordare il giovane giornalista ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985. Alla manifestazione ha preso parte la Presidente della Corte d'Appello di Napoli che, a margine dell'evento, ha sottolineato: "Giancarlo Siani ha incarnato il valore della libertà di informazione, pilastro irrinunciabile della democrazia e presupposto della giustizia. Senza il coraggio di voci libere, il lavoro dei magistrati, delle forze dell'ordine e delle istituzioni sarebbe più fragile, più isolato.
Domani 23 settembre, in occasione del quarantennale del barbaro omicidio del giornalista, amante della verità e della giustizia, Giancarlo Siani, la nostra scuola sarà impegnata in una attenta riflessione su questa figura di giovane nobile ucciso a 26 anni
