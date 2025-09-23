Quarant’anni senza Siani il Paese ricorda il cronista che sfidò la camorra

A Napoli, quarantanni dopo l’agguato di via Romaniello, il nome di Giancarlo Siani continua a risuonare come sinonimo di coraggio e verità. Le più alte cariche dello Stato, da Sergio Mattarella ai presidenti di Senato e Camera, si uniscono nel ricordare il cronista ucciso dalla camorra a soli ventisei anni. Il ricordo istituzionale del Quirinale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

