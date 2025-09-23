Quarant’anni senza Giancarlo Siani Il suo sacrificio è memoria viva
Ricordare semplicemente il suo impegno e la sua passione civile non basta. Il suo sacrificio deve essere monito e promessa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: quarant - anni
A Stava quarant’anni dopo con i sopravvissuti al disastro. “Non dobbiamo dimenticare”
Lo storico organo torna in vita dopo quarant’anni sulle note di Bach e Balbastre
Antonello Venditti al Vittoriale per i quarant’anni di “Notte prima degli esami”
Sono passati quarant’anni dall’omicidio di Giancarlo Siani, giornalista napoletano ucciso dalla camorra per le sue inchieste sulla criminalità organizzata. Il nostro ricordo. - X Vai su X
Su #Rai3 domani #23settembre in prima serata: ‘Quarant'anni senza Giancarlo Siani’, il documentario scritto da Pietro Perone, giornalista de “Il Mattino” e protagonista di questa incredibile vicenda, e Filippo Soldi che ne ha curato anche la regia. Il documenta - facebook.com Vai su Facebook
Quarant’anni senza Giancarlo Siani | Napoli e l’Italia ricordano il cronista ucciso dalla camorra; Storia e memoria di Giancarlo Siani Nel cuore d’Italia quarant’anni dopo.
Quaranta anni senza Giancarlo Siani, il documentario con Toni Servillo stasera in tv su Rai 3 - La sera del 23 settembre di 40 anni fa, nel 1985, fu assassinato il 26enne giornalista del Mattino Giancarlo Siani. Scrive corrieredellumbria.it
Quarant'anni senza Giancarlo Siani - Tante le iniziative per ricordare la giovane vittima di camorra, simbolo di giornalismo libero ... Riporta rainews.it