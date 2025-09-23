Quaranta anni senza Giancarlo Siani | oggi il documentario su Rai 3
Il documentario, già disponibile su RaiPlay, sarà presentato martedì 23 settembre al Teatro Mercadante di Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Quarant'anni senza Giancarlo Siani - Tante le iniziative per ricordare la giovane vittima di camorra, simbolo di giornalismo libero ... Come scrive rainews.it
Quaranta anni senza Giancarlo Siani, il documentario con Toni Servillo stasera in tv su Rai 3 - La sera del 23 settembre di 40 anni fa, nel 1985, fu assassinato il 26enne giornalista del Mattino Giancarlo Siani. Riporta corrieredellumbria.it