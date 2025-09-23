Quantum Valley c’è l’affidamento ufficiale a Ibm | a Unisa il polo principale

Salernotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha affidato ufficialmente a Ibm la realizzazione del primo sistema di calcolo quantistico nel campus universitario di Salerno, fulcro del progetto “Quantum Valley” destinato a diventare un polo tecnologico di rilievo nazionale. La decisione arriva al termine della gara. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

