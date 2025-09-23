Il valore del PSV oggi. Il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) per la giornata del 22 Settembre 2025 si attesta a 0,334 €Smc (pari a 35,11 €MWh). Questo valore rappresenta il riferimento principale per le forniture di gas in Italia e viene monitorato quotidianamente da operatori e consumatori. Negli ultimi giorni, il PSV ha mostrato una certa stabilità, oscillando tra 33 e 37 €MWh (0,314-0,352 €Smc). Dopo una lieve risalita a metà mese, il prezzo si è mantenuto su livelli relativamente bassi rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti. La tendenza attuale suggerisce un mercato in equilibrio, favorito da una domanda contenuta e da una buona disponibilità di offerta, anche grazie alle scorte accumulate durante l’estate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento