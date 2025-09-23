Quanto costa un figlio? A Milano il 20% in più della media nazionale

Milano, 23 settembre 2025 – Inverno demografico, anzi glaciazione demografica. Sempre meno culle occupate nei reparti maternità italiani (e Milano non fa eccezione, anzi ). Qualche dato? Il numero medio di figli per donna in Italia è di 1,18, di fatto un minimo storico. Insomma ormai anche fare due figli (cosa che fino a qualche decennio fa era “la prassi”) è diventato quasi un “azzardo”, una scelta controcorrente. Dati che preoccupano per le loro i mplicazioni sull'equilibrio del mercato del lavoro e del sistema previdenziale ma che devono portare ad acndere i riflettori sulle cause socioeconomiche del fenomeno della denatalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quanto costa un figlio? A Milano il 20% in più della media nazionale

In questa notizia si parla di: costa - figlio

Libero Maurizio Cocco, l’ingegnere di Fiuggi era detenuto da tre anni in Costa d’Avorio. Il figlio sui social: «Il tempo tende a ristabilire la verità»

Malcolm-Jamal Warner - il figlio di Bill Cosby nella serie cult "I Robinson" - è morto annegato a 54 anni durante una vacanza in Costa Rica

Ho provato a prenotare una vacanza in Trentino (anche con un figlio): ecco quanto costa

Il figlio di Beppe Grillo e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/caso-grillo-jr-ciro-tre-amici-condannati-stupro-gruppo-in-costa-smeralda-sentenza-00001/ - facebook.com Vai su Facebook

Dalla culla alla maggiore età, crescere un figlio costa 156mila euro - X Vai su X

Quanto costa un figlio? A Milano il 20% in più della media nazionale; Quanto Costa Mantenere un Figlio? - Dalla Nascita all'Età Adulta; Quando e dove apre il ristorante dei figli di Iginio Massari a Milano: il menu fisso a pranzo costa 20 euro.

Gino Lastore, istruttore di fitness a 90 anni: «I coetanei mi seguono al parco, ho imparato le mosse da mio figlio e dai video di Tik Tok» - Il busto compie un dolce movimento rotatorio verso il basso, per risalire con il volto che guarda al cielo. Scrive milano.corriere.it

Accoltellato dal figlio di 20 anni nel Milanese, in fin di vita il padre 59enne: “Dovevo difendere mia madre” - Un uomo di 59 anni è stato accoltellato oggi al torace e alla schiena dal figlio 20enne a Vanzago (Milano): ora è ricoverato in gravissime condizioni ... Segnala fanpage.it