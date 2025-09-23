Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 23 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,116 €kWh (116,20 €MWh), in linea con i valori medi delle ultime settimane. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN rimane il punto di partenza per la formazione delle offerte. A questo valore vanno aggiunti i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e le imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
