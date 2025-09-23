Quanti sono i possessori di Bitcoin in Italia? Il dato è in calo

In Italia il numero di possessori di criptovalute è in calo: i proprietari di Bitcoin, Ethereum e altri asset digitali sono infatti diminuiti del 20 per cento. Un dato che fa il paio con quello del valore dichiarato, sceso invece di 22 punti. È quanto emerge da un’analisi che l’ Oam, l’organismo agenti e mediatori, ha stilato sul secondo trimestre del 2025 basandosi sui flussi inviati dai Vasp, ossia i provider di valute virtuali come per esempio gli exchange. I cittadini del Belpaese si stanno dunque disamorando delle crypto? In realtà lo scenario è piuttosto articolato e dovuto a una serie di fattori differenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Quanti sono i possessori di Bitcoin in Italia? Il dato è in calo

In questa notizia si parla di: quanti - sono

Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI

Amazon, i robot nei magazzini sono tanti quanti i dipendenti umani

Cibi privi di tracciabilità a Catania, quanti kg di alimenti sono stati sequestrati e le maxi multe

Quanti sono i miliziani di Hamas rimasti a Gaza? I numeri degli 007 israeliani Sarebbero 7.500 nella città sotto assedio e 15mila in tutta la Striscia L'organizzazione è decimata ma può ancora colpire L'avanzata di Tel Aviv non si ferma Luca Foschi - X Vai su X

Ma quanti sono? Continua la lunghissima lista di artisti per questa edizione di Rapalloonia! Saranno nostri ospiti il 27 e 28 settembre, presto vi comunicheremo in che giorno avranno la sessione di incontri col pubblico! - facebook.com Vai su Facebook

Chi possiede (davvero) i bitcoin? Ricchezza e potere in poche mani; Blog | Bitcoin è oggi uno degli asset più ricchi al mondo. In un grafico; Valutazione di Bitcoin tramite l'adozione del risparmio.

Quanti sono i possessori di Bitcoin in Italia? Il dato è in calo - In Italia il numero di possessori di criptovalute è in calo: i proprietari di Bitcoin, Ethereum e altri asset digitali sono infatti diminuiti del 20 per cento. msn.com scrive

Bye bye Bitcoin. Cala il cripto-entusiasmo tra gli italiani: -20%. L’effetto delle tasse e dei fondi - L’analisi dell’Oam sul secondo trimestre dell’anno fotografa un calo anche nel valore dichiarato: - Scrive repubblica.it