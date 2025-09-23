L’Italia ha conquistato sette medaglie ai Mondiali 2025 di atletica: l’oro di Mattia Furlani nel salto in lungo; tre argenti (Nadia Battocletti sui 10.000 metri, Antonella Palmisano nella 35 km di marcia, Andrea Dallavalle nel salto triplo); tre bronzi (Iliass Aouani nella maratona, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Nadia Battocletti sui 5.000 metri). Si tratta del bottino migliore della storia per il Bel Paese, che ha superato di un’unità il riscontro di Göteborg 1995 (due ori, due argenti, due bronzi), anche se non ha permesso di concludere nella top-10 del medagliere (undicesimo posto). La nostra Nazionale ha celebrato anche quindici finalisti (a -1 dal record di Atene 1997) e il sesto posto nella classifica a punti, risultando al quarto posto nel medagliere all’americana (quello che considera il numero di podi, non facendo differenza sul colore delle medaglie). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi hanno guadagnato gli italiani ai Mondiali di atletica? Furlani fa festa, Battocletti con la somma…