Quando torna in campo Sinner | sorteggiato il tabellone di Pechino esordio contro Cilic | Data e dove vederlo in tv
Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo gli ultimi allenamenti in Cina. Lo farà contro Marin Cilic, al primo turno dell’ Atp 500 di Pechino, primo torneo che l’italiano giocherà dopo la sconfitta in finale agli US Open contro Carlos Alcaraz che gli è costata anche la prima posizione del ranking. Non ci sarà lo spagnolo, che giocherà sempre in Asia, ma a Tokyo, in un altro 500. I due non si incontreranno, ma si sfideranno a distanza prima di rivedersi a Shanghai, nel penultimo Masters 1000 del 2025. Il 500 di Pechino, noto anche come China Open, si svolgerà dal 25 settembre all’ 1 ottobre 2025 sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre, in centro a Pechino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
