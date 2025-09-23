Quando si giocano gli Europei di calcio a 5 nel 2026? Le date dai gironi alla finale | c’è l’Italia!

L’Italia si è qualificata agli Europei 2026 di calcio a 5 grazie al successo ottenuto nel tiratissimo playoff disputato contro il Kazakhstan, avversario di indubbia caratura tecnica e acclarato potenziale agonistico. La nostra Nazionale si è imposta per 2-1 nell’andata disputata in casa, ha perso di misura in trasferta e così si è andati a supplementari in quel di Astana: reti inviolate nei dieci minuti aggiuntivi, tutto si è deciso ai rigori dove i padroni di casa hanno commesso quattro errori e gli azzurri hanno staccato il pass con enorme merito. La rassegna continentale si disputerà tra Lettonia, Lituania e Slovenia dal 21 gennaio al 7 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

