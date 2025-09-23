Quando si giocano gli Europei di calcio a 5 nel 2026? Le date dai gironi alla finale | c’è l’Italia!
L’Italia si è qualificata agli Europei 2026 di calcio a 5 grazie al successo ottenuto nel tiratissimo playoff disputato contro il Kazakhstan, avversario di indubbia caratura tecnica e acclarato potenziale agonistico. La nostra Nazionale si è imposta per 2-1 nell’andata disputata in casa, ha perso di misura in trasferta e così si è andati a supplementari in quel di Astana: reti inviolate nei dieci minuti aggiuntivi, tutto si è deciso ai rigori dove i padroni di casa hanno commesso quattro errori e gli azzurri hanno staccato il pass con enorme merito. La rassegna continentale si disputerà tra Lettonia, Lituania e Slovenia dal 21 gennaio al 7 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giocano - europei
LIVE Italia-Lituania, Europei basket U20 2025 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il titolo!
LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: è il momento delle staffette veloci! Brigante argento nella marcia, Bruno e Fabbri si giocano le medaglie nel triplo
LIVE Italia-Lituania, Europei basket U20 2025 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il trofeo!
Quando si giocano gli Europei di calcio a 5 nel 2026? Le date dai gironi alla finale: c’è l’Italia!; Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: calendario e risultati; Italia - Slovacchia Europei Under 21 2025: orario e dove vedere la partita · Calcio oggi.
LIVE Kazakistan-Italia 2-1, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: finisce il primo tempo ad Astana! Totale di 3-3! - 17 Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, con il Kazakistan, che in casa, farà di tutto per ... Segnala oasport.it
Kazakistan-Italia oggi, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5: orario, tv, programma, streaming - Oggi, martedì 23 settembre, la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il Kazakistan nel ritorno del playoff che mette in palio il pass per gli ... Si legge su oasport.it