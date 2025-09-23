Quando parte l’Italia nel Team Relay dei Mondiali di ciclismo 2025? Orario esatto composizione del sestetto tv
Saranno 15 le Nazioni in gara nella team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada: domani, mercoledì 24 settembre, la cronometro a staffetta mista con partenza ed arrivo a Kigali, in Ruanda, prevede due segmenti da 20.9 km, per un totale di di 41.8 km. Il sestetto dell’Italia sarà composto da Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero per quanto riguarda il terzetto maschile e Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel e Federica Venturelli per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per 13mi su 15 formazioni ( terzultimi ) e scatteranno alle ore 15.44. Per la team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: parte - italia
Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Mattarella: "Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola"
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
L’Alta Via della Valmalenco, compie 50 anni: costò (solo) 500 euro. Oggi è parte del Sentiero Italia
L’Italia è dalla parte sbagliata della Storia! P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •? ?Venerdì 26 settembre CERIGNOLA (Foggia), ore 20.30 presentazione libro “Democrazia deviata” alla Fiera del Libro di Cerignola, Palazzo Fornari (Piazzale San Rocco) • - facebook.com Vai su Facebook
Il miglioramento del giudizio sull’Italia da parte delle agenzie di rating e la riduzione del costo del debito sono notizie positive. Peccato che il Paese sia FERMO: solo +0,5% quest’anno, nonostante i miliardi del PNRR, mentre la Spagna fa +3%. Fermo anche p - X Vai su X
MONDIALI MTB. ARGENTO DELL'ITALIA NEL MIXED TEAM RELAY - Classe 82, la fuoriclasse olandese è stata una delle maggiori campionesse della sua generazione riuscendo a ... Si legge su tuttobiciweb.it