Quando parte l’Italia nel Team Relay dei Mondiali di ciclismo 2025? Orario esatto composizione del sestetto tv

Saranno 15 le Nazioni in gara nella team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada: domani, mercoledì 24 settembre, la cronometro a staffetta mista con partenza ed arrivo a Kigali, in Ruanda, prevede due segmenti da 20.9 km, per un totale di di 41.8 km. Il sestetto dell’Italia sarà composto da Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero per quanto riguarda il terzetto maschile e Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel e Federica Venturelli per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per 13mi su 15 formazioni ( terzultimi ) e scatteranno alle ore 15.44. Per la team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

