Quando M fu il primo pro-Palestina | soldi e armi alla rivolta araba
Roma, 23 sett – La storia della questione palestinese è spesso raccontata solo attraverso il prisma delle grandi potenze anglosassoni o del sionismo. Eppure, negli anni Trenta, ci fu un momento in cui l’Italia fascista fu il primo Stato europeo a sostenere concretamente la rivolta araba in Terra Santa. Non soltanto con proclami, ma con soldi, armi, uomini e piani tanto audaci quanto inquietanti. L’intuizione del 1921: Mussolini nomina la “questione palestinese”. Non tutti lo sanno, ma il primo pro-Pal della storia è stato proprio il Duce. Nel suo esordio parlamentare, il 21 giugno 1921, Mussolini afferma che, dopo l’allocuzione di Benedetto XV, « non è più possibile ignorare che esiste una questione della Palestina » e incalza il governo a scegliere «o il punto di vista sionistico-inglese, o quello del Vaticano». 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Mo: Ricci, 'a primo Consiglio regionale Marche proposta per riconoscere Stato Palestina'
Albanese (Primo Ministro Australia): A settembre l'Australia riconoscerà lo stato di Palestina
Albanese (Primo Ministro Australia): A settembre l'Australia riconoscerà lo stato di Palestina – Il video
M.O, Kelany (FdI): propaganda Pro Pal coperta da velo di ipocrisia. Italia primo Paese per aiuti umanitari