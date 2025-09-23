Quando il cielo digitale cade | il cyberattacco che ha bloccato gli aeroporti europei

Qualche giorno fa, tra check-in automatici impallati, nastri bagagli bloccati e code interminabili ai banchi check-in, gli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Heathrow hanno sperimentato, ancora una volta, quanto fragile sia l’apparato tecnologico e altrettanto potente il suo effetto domino. L’origine del problema: un attacco cyber che ha colpito il software MUSE di Collins Aerospace, azienda che opera non solo nella logistica aeroportuale, ma fate attenzione, anche nella difesa. Questo episodio è utile non solo come cronaca di disagi in qualche modo prevedibili, ma anche come laboratorio reale in cui si materializzano dei temi critici che da tempo vengono denunciati da chi si occupa di cybersecurity, ma che vengono con straordinaria pervicacia ignorati. 🔗 Leggi su Panorama.it

