Quando dura il maltempo? Sottocorona | Non c' è solo questa perturbazione

Iltempo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo si fa sentire sull'Italia ma cosa ci aspetta per le ore e i giorni a venire? Le previsioni meteo di martedì 23 settembre di Paolo Sottocorona per La 7 riportano una situazione chiara: "Abbiamo molta carne al fuoco, perché non c'è solo la perturbazione che ha dato ieri i fenomeni e le situazioni critiche che abbiamo visto, soprattutto al nord. Sta attraversando l'Italia un'altra perturbazione, più piccola", spiega l'esperto. Insomma, non passata questa non si risolve la situazione. Oggi sono attesi  fenomeni intensi nella parte centro-meridionale e ancora al nord, anche dove ci sono schiarite in questo momento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

