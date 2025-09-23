Quando dura il maltempo? Sottocorona | Non c' è solo questa perturbazione
Il maltempo si fa sentire sull'Italia ma cosa ci aspetta per le ore e i giorni a venire? Le previsioni meteo di martedì 23 settembre di Paolo Sottocorona per La 7 riportano una situazione chiara: "Abbiamo molta carne al fuoco, perché non c'è solo la perturbazione che ha dato ieri i fenomeni e le situazioni critiche che abbiamo visto, soprattutto al nord. Sta attraversando l'Italia un'altra perturbazione, più piccola", spiega l'esperto. Insomma, non passata questa non si risolve la situazione. Oggi sono attesi fenomeni intensi nella parte centro-meridionale e ancora al nord, anche dove ci sono schiarite in questo momento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: dura - maltempo
Altro stravolgimento del tempo in vista. Sottocorona: quanto dura il maltempo intenso
Ondata di maltempo nelle Marche, ancora temporali: quanto dura l’allerta
Maltempo sull’Italia, quanto dura? Ecco che settembre ci aspetta
#Comasco e provincia di #MonzaBrianza, oltre a #Varesotto, messi a dura prova dal #maltempo: i vigili del fuoco hanno recuperato un #bimbo di dieci mesi e la #madre grazie all'ausilio del #verricello - facebook.com Vai su Facebook
Frane, allagamenti e zone isolate: il maltempo colpisce duro https://ift.tt/cNzvCFe https://ift.tt/twLiN9O - X Vai su X
Quando finirà l’ondata di caldo sull’Italia: le tendenze meteo di Sottocorona; Che tempo farà in settimana, anticiclone in arrivo ma niente caldo africano: le previsioni meteo di Sottocorona; Che caldo farà in Italia nei prossimi giorni: le tendenze meteo di Sottocorona.
Meteo, quando dura il maltempo. Sottocorona: "Non c'è solo questa perturbazione..." - Il maltempo si fa sentire sull'Italia ma cosa ci aspetta per le ore e i giorni a venire? Scrive iltempo.it
Meteo, ora l'autunno si fa sentire. Sottocorona: "Maltempo da allerta" - La perturbazione è arrivata ed è piuttosto intensa tanto da portare tre giorni di maltempo forte su varie regioni. Riporta iltempo.it