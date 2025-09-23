Qualità e diffusione dello sport la provincia di Piacenza perde ancora posizioni | 47esima in Italia
Piacenza ancora in discesa nella classifica nazionale dell’indice di sportività: dal 29esimo gradino del 2023, scivolato al 44esimo nel 2024, il territorio locale perde altre tre posizioni nel 2025, fermandosi al 47esimo posto su 107. A fare testo è sempre la graduatoria pubblicata da IlSole24ore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
