Qualità e diffusione dello sport la provincia di Piacenza perde ancora posizioni | 47esima in Italia

Piacenza ancora in discesa nella classifica nazionale dell’indice di sportività: dal 29esimo gradino del 2023, scivolato al 44esimo nel 2024, il territorio locale perde altre tre posizioni nel 2025, fermandosi al 47esimo posto su 107. A fare testo è sempre la graduatoria pubblicata da IlSole24ore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

