Qualità delle cure sostenibilità e innovazione A Roma torna il summit Value based Healtcare

Migliorare l’ esperienza di cura del paziente, ridurre il costo dell’assistenza, garantire la sostenibilità del servizio sanitario nazionale attraverso un modello orientato. E’ questo l’obiettivo del secondo summit Value Based Healthcare – Italian Center che si terrà a Roma giovedì 25 settembre presso il palazzo Eventi Fontana di Trevi. Un confronto tra istituzioni, esperti e professionisti promosso dalla Fiaso, Federazione italiana aziende sanitarie, ospedaliere e da Telos Management Consulting, per mettere a sistema esperienze e strumenti capaci di orientare i sistemi sanitari verso modelli più sostenibili ed efficaci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

