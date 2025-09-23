Qualità delle cure sostenibilità e innovazione A Roma torna il summit Value based Healtcare
Migliorare l’ esperienza di cura del paziente, ridurre il costo dell’assistenza, garantire la sostenibilità del servizio sanitario nazionale attraverso un modello orientato. E’ questo l’obiettivo del secondo summit Value Based Healthcare – Italian Center che si terrà a Roma giovedì 25 settembre presso il palazzo Eventi Fontana di Trevi. Un confronto tra istituzioni, esperti e professionisti promosso dalla Fiaso, Federazione italiana aziende sanitarie, ospedaliere e da Telos Management Consulting, per mettere a sistema esperienze e strumenti capaci di orientare i sistemi sanitari verso modelli più sostenibili ed efficaci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Federazione Cure Palliative si impegna per una rete pediatrica forte e diffusa in ogni regione, perché ogni bambino e ogni ragazzo con bisogni di cure palliative merita cure accessibili e di qualità, ovunque viva. #CurePalliativePediatriche #SaluteInfantile #FC - facebook.com Vai su Facebook
Urso, innovazione per cura tumori, accordo con StMicrolectronics - Lo sviluppo di dispositivi medici di ultima generazione per il trattamento dei tumori è al centro del progetto per un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro presentato da ... Lo riporta quotidiano.net
VI Forum Risk Management in Sanità. Giannotti: “La sicurezza delle cure produce innovazione” - Più di 5000 iscritti e oltre 500 relatori nazionali e internazionali parteciperanno alla kermesse. Da quotidianosanita.it