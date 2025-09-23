Quali suoni emettevano i dinosauri? Risponde il Dinosaur Choir.

Roma, 23 settembre 2025 – Ruggiti e grugniti sono da sempre la “colonna sonora” dei film con protagonisti i dinosauri. Ma quali erano davvero i suoni da loro emessi? Per cercare una risposta è nato Dinosaur Choir, un progetto artistico e scientifico che vuole ridare voce agli animali che hanno popolato la Terra milioni di anni fa. L’originale iniziativa è stata promossa da Courtney Brown, un’artista e musicista della Southern Methodist University di Dallas, e da Cezary Gajewski, docente di design industriale all’Università di Alberta, in Canada. Corythosaurus: una scelta non casuale. La sfida, tra note e dati scientifici, è quella di partire dai fossili scoperti dagli studiosi per arrivare alla realizzazione di particolari strumenti musicali in grado di riprodurre suoni plausibili a quelli emessi dai singoli dinosauri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

