Quali sono i cinque tagli cashetto di stile per l' autunno

Il caschetto è uno dei tagli più amati dalle donne perché simbolo di audacia e al tempo stesso raffinatezza. Nel corso dei decenni è stato reinterpretato con stile sino a conoscere negli ultimi anni una vera e propria rinascita grazie alle celebreties. Icona di modernità con la stagione autunnale diventa icona di rinnovamento con le sue versioni sbarazzine e altamente versatili. Dona energia e grinta al look. Sfoggiare il taglio caschetto a 50 anni denota personalità. È in grado di donare volume alle chiome lisce e dai capelli più fini. In base ai propri lineamenti e alla forma del proprio viso si possono scegliere tante declinazioni di questo taglio in modo da sentirsi valorizzate in base alla propria unicità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

