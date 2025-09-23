Quaderni e penne per tutti | la Croce Rossa aiuta le famiglie

Un gesto concreto per garantire a tutti i bambini la possibilità di affrontare la scuola con dignità. Sabato mattina al Codma la Croce Rossa Italiana – Comitato di Fano ha organizzato una giornata di distribuzione di materiale scolastico destinata alle famiglie in difficoltà economica. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla raccolta promossa nelle scorse settimane davanti ai supermercati Coop e Conad, dove i cittadini hanno donato quaderni, penne, colori ed evidenziatori. "Abbiamo voluto ricreare per le famiglie la sensazione di entrare in un supermercato e scegliere ciò che serviva davvero – spiega il presidente Fabio Pulejo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quaderni e penne per tutti: la Croce Rossa aiuta le famiglie

In questa notizia si parla di: quaderni - penne

Scuola, dalle penne ai quaderni: è tutto più caro

Zaino sospeso a Ferrara: una rete cittadina contro il caro-scuola: quaderni, penne, matite e astucci in donazione

Scuola, quanto aumentano i prezzi degli acquisti per il primo giorno: libri, penne e quaderni più cari

La scuola è un diritto di tutti, ma non tutti hanno gli strumenti necessari per affrontarla al meglio. Aiutaci a raccogliere quaderni, penne, fogli da disegno, righe e matite per i bambini che ne hanno bisogno. Ogni penna conta e può fare una grande differenza! - facebook.com Vai su Facebook

Quaderni e penne per tutti: la Croce Rossa aiuta le famiglie; Piace Zaino sospeso. Progetto per raccogliere materiale scolastico; Raccolta di materiale per la scuola grazie a Croce Rossa Casatenovo.

Quaderni e penne per tutti: la Croce Rossa aiuta le famiglie - Un gesto concreto per garantire a tutti i bambini la possibilità di affrontare la scuola con dignità. msn.com scrive

Penne, quaderni, astucci e matite i doni della Croce rossa per aiutare chi è in difficoltà - Nel servizio di Monica Pietrangeli la delegata aera sociale della Croce Rossa Italiana di Roma Capitale Paola Bernieri e le voci di chi usufruisce del servizio e di chi dona. Da rainews.it