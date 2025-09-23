Putin concede cittadinanza a Tara Reade ex assistente Biden che lo accusò di violenza sessuale la donna dichiarò | Temo per la mia vita negli Usa

23 set 2025

Tara Reade, l'ex assistente di Joe Biden che accusò l'ex Presidente degli Stati Uniti di violenza sessuale nel 2020, ha ufficialmente ottenuto da Putin la cittadinanza russa. È quanto si apprende da un decreto firmato dallo stesso Presidente russo che proclama "di accettare le seguenti persone come. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

