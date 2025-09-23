Punse tre donne Chiesto rito alternativo per l’aggressore di Pisa Discussione a marzo

Pisa, 23 settembre 2025 – Simone Baroncini e le aggressioni con la siringa, a marzo si discuterà la richiesta del suo difensore di patteggiamento, in subordine di abbreviato. L’uomo, accusato di tre casi avvenuti in città a settembre 2024 e due a gennaio 2025, è ancora agli arresti domiciliari. Il suo legale, l’avvocato Fabrizio Bianchi, aveva chiesto la revoca al Tribunale del Riesame. “Chiunque sia il responsabile, non deve essere tenuto ai domiciliari”, aveva infatti sostenuto l’avvocato del foro di Pisa per il quale l’accusa poteva essere semmai quella di lesioni volontarie aggravate e non “violenza sessuale” che prevede la misura cautelare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

