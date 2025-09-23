Pulsazioni tribali | l’offensiva globale di Noixy Records

Un’etichetta italiana attraversa i confini con pulsazioni tribali e richiami globali. Noixy Records, parte di Jaywork Music, diffonde un’afro house densa di percussioni incandescenti e basso avvolgente. Dai club metropolitani ai party in spiaggia, il suo catalogo invita a muovere il corpo e a viaggiare con l’immaginazione verso terre lontane. Il viaggio sonoro di Noixy . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

