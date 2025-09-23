Pullman finisce fuori strada Illesi gli studenti a bordo
Stavano andando a scuola a Mortara i circa 20 ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, a bordo del pullman uscito di strada ieri mattina sulla Sp211, nel territorio di Cergnago. Per fortuna tutti i passeggeri e l’autista sono usciti incolumi dal mezzo, rimasto inclinato sul dislivello tra la carreggiata e il campo a lato della strada, senza ribaltarsi sulla fiancata. Erano da poco passate le 7.30 quando sono scattate le richieste di soccorso e sul posto, temendo conseguenze che fortunatamente non ci sono state, sono arrivate in codice rosso due ambulanze e l’auto medica. Tempestivo l’intervento anche dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno aiutato a scendere tutti i passeggeri, senza che nessuno rimanesse ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
