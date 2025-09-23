Pulizia urbana avviati due nuovi servizi contro degrado e abbandono di rifiuti

A Faenza sono stati avviati due nuovi servizi di pulizia, pensati per affiancare e integrare le attività ordinarie e rispondere, con maggiore efficacia, alle criticità legate al degrado urbano e all’abbandono dei rifiuti. Il primo intervento, già iniziato, riguarda lo spazzamento e pulizia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: pulizia - urbana

VIDEO | Igiene urbana, prosegue il piano straordinario di pulizia in tutta la città

Siamo orgogliosi di condividere una testimonianza reale sull’esperienza positiva con la spazzatrice stradale ITALA 135 di TSM. Una soluzione 100% elettrica che si è dimostrata: Efficiente Silenziosa Facile da usare …rendendo la pulizia urbana più int - facebook.com Vai su Facebook

Pulizia urbana, avviati due nuovi servizi contro degrado e abbandono di rifiuti; Benevento, disco verde alla riqualificazione della rotonda dei Pentri; Rende: domani interventi straordinari di pulizia nelle principali zone urbane.

Avvio di due nuovi servizi di pulizia urbana - Da questa settimana in città sono stati avviati due nuovi servizi di pulizia, pensati per affiancare e integrare le attività ordinarie e rispondere, con maggiore efficacia, alle criticità legate al de ... Come scrive ravennawebtv.it

Due nuovi servizi di pulizia per contrastare al meglio degrado urbano e abbandono di rifiuti - Faenza contrasta i fenomeni di degrado urbano con l'implementazione di due nuovi servizi di pulizia pubblica, attivi da fine settembre ... Riporta ravennaedintorni.it