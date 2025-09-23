Pulizia di Bocca di Serchio

Pisatoday.it | 23 set 2025

Domenica 28 settembre avrà luogo la pulizia della foce del fiume Serchio organizzata dal Wwf Alta Toscana nel contesto del progetto di citizen science 'Adopt Rivers and Lakes' del Wwf Italia per la salvaguardia dei nostri corsi d’acqua.Il progetto promuove l’adozione simbolica di fiumi e laghi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

