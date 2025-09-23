Pulisic lancia il Milan e avvisa la Juve | ha detto questo in vista dei prossimi importanti match dei rossoneri

Pulisic lancia il Milan e avvisa la Juve: tutte le dichiarazioni dell’esterno americano in vista dei match. Un gol, una prestazione convincente e parole da leader. Christian Pulisic, protagonista assoluto della vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce in Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine del match. L’attaccante americano ha espresso soddisfazione per il suo momento di forma, ma ha soprattutto alzato l’asticella, lanciando un messaggio forte e chiaro in vista dei prossimi big match. PAROLE – «Sono in un buon momento, devo continuare così. Voglio fare sempre più gol, l’importante è aver vinto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

