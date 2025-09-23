Puliamo insieme il nostro paese ad Agazzano arriva la Domenica ecologica

Ilpiacenza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre dalle ore 15 ritrovo ai Giardini comunali di Agazzano (via Mercato) per la Domenica ecologica.Ai presenti saranno forniti guanti e sacchi neri.Al termine del pomeriggio rinfresco offerto a tutti i partecipanti alla sede degli Alpini di Agazzano in via Gonzaga. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: puliamo - insieme

