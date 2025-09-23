Puliamo insieme il nostro paese ad Agazzano arriva la Domenica ecologica

Domenica 28 settembre dalle ore 15 ritrovo ai Giardini comunali di Agazzano (via Mercato) per la Domenica ecologica.Ai presenti saranno forniti guanti e sacchi neri.Al termine del pomeriggio rinfresco offerto a tutti i partecipanti alla sede degli Alpini di Agazzano in via Gonzaga. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

