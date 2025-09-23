Puer Apuliae | a Torremaggiore il torneo di basket Seconda edizione vinta da San Giovanni Rotondo
Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Torremaggiore: Grande successo per la seconda edizione del Puer Apuliae – Puglia Basketball Tournament, manifestazione sportiva patrocinata e sostenuta economicamente dalla Regione Puglia. Il torneo, ospitato a Torremaggiore, ha visto sfidarsi in partite avvincenti ed equilibrate le rappresentative di Termoli, Torremaggiore, Lucera, Foggia e San Giovanni Rotondo. A spuntarla, al termine di una giornata intensa di sport e passione, è stato il Basket San Giovanni Rotondo, che si è aggiudicato il titolo della seconda edizione. Non solo competizione, ma anche energia e socialità: i giovani atleti hanno vissuto un’esperienza di sport autentico e condivisione, sotto il segno dell’entusiasmo estivo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
