Pubblico preoccupato per Antonella Clerici che ha rivelato tutto | Ho un problema di salute

Una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano ha deciso di rompere il silenzio su un tema che ha destato l’attenzione dei telespettatori nelle ultime settimane. Antonella Clerici, volto storico di È sempre Mezzogiorno, ha scelto la trasparenza e, con la sua consueta schiettezza, ha voluto aggiornare il suo pubblico su una questione legata alla sua salute. La rivelazione è arrivata in diretta, proprio durante l’inizio della puntata del cooking show di Rai 1. Un momento in cui, tra auguri di compleanno e sorrisi, la conduttrice ha deciso di fare chiarezza sui segnali che molti avevano già notato, come il tono di voce più basso o qualche difficoltà nel parlare. 🔗 Leggi su Donnapop.it

"Ho un problema di salute": Antonella Clerici spaventa il suo pubblico in tv - L'annuncio di Antonella Clerici che in televisione ha spiegato al proprio pubblico di avere una problematica di salute.

Antonella Clerici, la confessione in diretta: "Ho un problema di salute", l'annuncio a È sempre Mezzogiorno - Anche oggi Rai 1 ha accolto i telespettatori con una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno, il cooking show che da anni porta allegria, ricette e ospiti nella fascia del mezzogiorno.

