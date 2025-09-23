Pubblici esercizi eletto il nuovo presidente di Fiepet Confesercenti Ravenna Cesena

Durante l’assemblea degli associati Fiepet Ravenna Cesena, la federazione di categoria che unisce oltre 600 pubblici esercizi, è stato eletto il presidente della categoria: l’imprenditore Alessandro Fanelli, titolare delle Officine del Sale di Cervia e già presidente della Fiepet cervese. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

