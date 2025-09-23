Pubblici esercizi eletto il nuovo presidente di Fiepet Confesercenti Ravenna Cesena

23 set 2025

Durante l’assemblea degli associati Fiepet Ravenna Cesena, la federazione di categoria che unisce oltre 600 pubblici esercizi, è stato eletto il presidente della categoria: l’imprenditore Alessandro Fanelli, titolare delle Officine del Sale di Cervia e già presidente della Fiepet cervese. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

