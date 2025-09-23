PSVITA Vitaki Fork | Test Release per Priority Hosts Disponibile

Gamesandconsoles.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attenzione: Questa è una versione di TEST.  L’ultima release stabile è la v0.06c. È disponibile una nuova release di test per il fork  Vitaki  di ywnico, basato sul porting di Chiaki per PS Vita di AAGaming (@AAGaming00). Questo release, denominata  test-priority-hosts-1, ha come obiettivo principale verificare il corretto funzionamento di una nuova implementazione: i  Priority Hosts. Scopo di questa Release di Test. L’obiettivo specifico di questa build è testare la nuova funzionalità che permette di  prioritizzare una o più console specifiche  su una rete affollata dove sono presenti più PlayStation. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: psvita - vitaki

[PSVITA] Vitaki v.0.06c : un port di Chiaki su PSVita

Cerca Video su questo argomento: Psvita Vitaki Fork Test