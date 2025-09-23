PSVITA Vitaki Fork | Test Release per Priority Hosts Disponibile

Attenzione: Questa è una versione di TEST. L’ultima release stabile è la v0.06c. È disponibile una nuova release di test per il fork Vitaki di ywnico, basato sul porting di Chiaki per PS Vita di AAGaming (@AAGaming00). Questo release, denominata test-priority-hosts-1, ha come obiettivo principale verificare il corretto funzionamento di una nuova implementazione: i Priority Hosts. Scopo di questa Release di Test. L’obiettivo specifico di questa build è testare la nuova funzionalità che permette di prioritizzare una o più console specifiche su una rete affollata dove sono presenti più PlayStation. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net