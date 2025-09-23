PSVITA 3DS SWITCH ScratchEverywhere Beta Build 24 | Novità e Migliorie per Portare Scratch su Console!

La passione per Scratch e il mondo del homebrew si incontrano nuovamente con il rilascio della Beta Build 24 di ScratchEverywhere, il runtime in C++ che mira a portare la magia di Scratch 3 su una vasta gamma di console e dispositivi, dalle care vecchie Wii e 3DS fino a GameCube, PS Vita e Nintendo Switch! Questo aggiornamento introduce nuove funzionalità, importanti correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo di far funzionare la maggior parte dei progetti Scratch su queste piattaforme alternative. Cosa è ScratchEverywhere?. Prima di tuffarci nelle novità, un piccolo ripasso per chi non lo conoscesse. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net